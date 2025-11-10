Tokenomik Runnit (RUNNIT)

Tokenomik Runnit (RUNNIT)

Lihat cerapan utama tentang Runnit (RUNNIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:36:25 (UTC+8)
USD

Runnit (RUNNIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Runnit (RUNNIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 191.37K
$ 191.37K
Jumlah Bekalan:
$ 984.03M
$ 984.03M
Bekalan Edaran:
$ 984.03M
$ 984.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 191.37K
$ 191.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00184201
$ 0.00184201
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00019448
$ 0.00019448

Runnit (RUNNIT) Maklumat

Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!

Laman Web Rasmi:
https://www.runnit.fun/coinflip
Kertas putih:
https://www.runnit.fun/faq

Tokenomik Runnit (RUNNIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Runnit (RUNNIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RUNNIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RUNNIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RUNNIT, terokai RUNNIT harga langsung token!

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

