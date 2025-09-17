Rupiah Token (IDRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +0.58%

Rupiah Token (IDRT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IDRT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IDRT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IDRT telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rupiah Token (IDRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.68M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.68M Bekalan Peredaran 173.86B Jumlah Bekalan 173,856,905,811.0

Had Pasaran semasa Rupiah Token ialah $ 10.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IDRT ialah 173.86B, dengan jumlah bekalan sebanyak 173856905811.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.68M.