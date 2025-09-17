Rush (RUSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00852332$ 0.00852332 $ 0.00852332 Harga Terendah $ 0.0060395$ 0.0060395 $ 0.0060395 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

Rush (RUSH) harga masa nyata ialah $0.00638704. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUSH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUSH sepanjang masa ialah $ 0.00852332, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0060395.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUSH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rush (RUSH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 385.03K$ 385.03K $ 385.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 638.70K$ 638.70K $ 638.70K Bekalan Peredaran 60.28M 60.28M 60.28M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Rush ialah $ 385.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUSH ialah 60.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 638.70K.