Rusk Token Harga Hari Ini

Harga langsung Rusk Token (RUSK) hari ini ialah $ 0.00052894, dengan 0.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RUSK kepada USD penukaran adalah $ 0.00052894 setiap RUSK.

Rusk Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 496,384, dengan bekalan edaran sebanyak 938.45M RUSK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RUSK didagangkan antara $ 0.00051706 (rendah) dan $ 0.00052926 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00092063, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00049295.

Dalam prestasi jangka pendek, RUSK dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -4.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Rusk Token (RUSK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 496.38K$ 496.38K $ 496.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 496.38K$ 496.38K $ 496.38K Bekalan Peredaran 938.45M 938.45M 938.45M Jumlah Bekalan 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

