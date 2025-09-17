RUSSELL (RUSSELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00316763 $ 0.00316763 $ 0.00316763 24J Rendah $ 0.0043452 $ 0.0043452 $ 0.0043452 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00316763$ 0.00316763 $ 0.00316763 24J Tinggi $ 0.0043452$ 0.0043452 $ 0.0043452 Sepanjang Masa $ 0.02529885$ 0.02529885 $ 0.02529885 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +15.39% Perubahan Harga (1D) +28.95% Perubahan Harga (7D) +39.38% Perubahan Harga (7D) +39.38%

RUSSELL (RUSSELL) harga masa nyata ialah $0.0042736. Sepanjang 24 jam yang lalu, RUSSELL didagangkan antara $ 0.00316763 rendah dan $ 0.0043452 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RUSSELL sepanjang masa ialah $ 0.02529885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RUSSELL telah berubah sebanyak +15.39% sejak sejam yang lalu, +28.95% dalam 24 jam dan +39.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RUSSELL (RUSSELL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Bekalan Peredaran 970.98M 970.98M 970.98M Jumlah Bekalan 970,983,462.9297343 970,983,462.9297343 970,983,462.9297343

Had Pasaran semasa RUSSELL ialah $ 4.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RUSSELL ialah 970.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 970983462.9297343. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.15M.