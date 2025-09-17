RWA Index (MVRWA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Rendah $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Sepanjang Masa $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Harga Terendah $ 0.655191$ 0.655191 $ 0.655191 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -2.54% Perubahan Harga (7D) -2.54%

RWA Index (MVRWA) harga masa nyata ialah $1.16. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVRWA didagangkan antara $ 1.16 rendah dan $ 1.17 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVRWA sepanjang masa ialah $ 1.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.655191.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVRWA telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RWA Index (MVRWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.42K$ 187.42K $ 187.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.42K$ 187.42K $ 187.42K Bekalan Peredaran 161.39K 161.39K 161.39K Jumlah Bekalan 161,387.1532991236 161,387.1532991236 161,387.1532991236

Had Pasaran semasa RWA Index ialah $ 187.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVRWA ialah 161.39K, dengan jumlah bekalan sebanyak 161387.1532991236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.42K.