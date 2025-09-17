RWAX (RWAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0476405 $ 0.0476405 $ 0.0476405 24J Rendah $ 0.04926979 $ 0.04926979 $ 0.04926979 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0476405$ 0.0476405 $ 0.0476405 24J Tinggi $ 0.04926979$ 0.04926979 $ 0.04926979 Sepanjang Masa $ 0.565142$ 0.565142 $ 0.565142 Harga Terendah $ 0.02505924$ 0.02505924 $ 0.02505924 Perubahan Harga (1J) -1.83% Perubahan Harga (1D) -1.62% Perubahan Harga (7D) -19.15% Perubahan Harga (7D) -19.15%

RWAX (RWAX) harga masa nyata ialah $0.0476289. Sepanjang 24 jam yang lalu, RWAX didagangkan antara $ 0.0476405 rendah dan $ 0.04926979 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RWAX sepanjang masa ialah $ 0.565142, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02505924.

Dari segi prestasi jangka pendek, RWAX telah berubah sebanyak -1.83% sejak sejam yang lalu, -1.62% dalam 24 jam dan -19.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RWAX (RWAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 779.22K$ 779.22K $ 779.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Bekalan Peredaran 16.36M 16.36M 16.36M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa RWAX ialah $ 779.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RWAX ialah 16.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.38M.