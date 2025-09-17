RXR Coin (RXRC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.100165 $ 0.100165 $ 0.100165 24J Rendah $ 0.104428 $ 0.104428 $ 0.104428 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.100165$ 0.100165 $ 0.100165 24J Tinggi $ 0.104428$ 0.104428 $ 0.104428 Sepanjang Masa $ 0.285265$ 0.285265 $ 0.285265 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -1.23% Perubahan Harga (7D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +3.89%

RXR Coin (RXRC) harga masa nyata ialah $0.100427. Sepanjang 24 jam yang lalu, RXRC didagangkan antara $ 0.100165 rendah dan $ 0.104428 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RXRC sepanjang masa ialah $ 0.285265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RXRC telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RXR Coin (RXRC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.06M$ 38.06M $ 38.06M Bekalan Peredaran 40.00M 40.00M 40.00M Jumlah Bekalan 380,000,000.0 380,000,000.0 380,000,000.0

Had Pasaran semasa RXR Coin ialah $ 4.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RXRC ialah 40.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 380000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.06M.