“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
Memahami tokenomik RXR Coin (RXRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RXRC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RXRC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
