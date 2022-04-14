Tokenomik RXR Coin (RXRC)

Tokenomik RXR Coin (RXRC)

Lihat cerapan utama tentang RXR Coin (RXRC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

RXR Coin (RXRC) Maklumat

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

Laman Web Rasmi:
https://rxrlab.com
Kertas putih:
https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs

RXR Coin (RXRC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RXR Coin (RXRC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
Jumlah Bekalan:
$ 380.00M
$ 380.00M$ 380.00M
Bekalan Edaran:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 35.83M
$ 35.83M$ 35.83M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.285265
$ 0.285265$ 0.285265
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00016012
$ 0.00016012$ 0.00016012
Harga Semasa:
$ 0.094383
$ 0.094383$ 0.094383

Tokenomik RXR Coin (RXRC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RXR Coin (RXRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RXRC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RXRC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RXRC, terokai RXRC harga langsung token!

RXRC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RXRC? Halaman ramalan harga RXRC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.