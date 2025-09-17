Lagi Mengenai RYIU

RYI Unity Logo

RYI Unity Harga (RYIU)

Tidak tersenarai

1 RYIU ke USD Harga Langsung:

$0.00121952
+17.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
RYI Unity (RYIU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:58:13 (UTC+8)

RYI Unity (RYIU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00101681
24J Rendah
$ 0.00130892
24J Tinggi

$ 0.00101681
$ 0.00130892
$ 0.283518
$ 0
+0.47%

+17.61%

+11.76%

+11.76%

RYI Unity (RYIU) harga masa nyata ialah $0.00121952. Sepanjang 24 jam yang lalu, RYIU didagangkan antara $ 0.00101681 rendah dan $ 0.00130892 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RYIU sepanjang masa ialah $ 0.283518, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RYIU telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +17.61% dalam 24 jam dan +11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RYI Unity (RYIU) Maklumat Pasaran

$ 18.44K
--
$ 23.91K
15.14M
19,631,943.10683136
Had Pasaran semasa RYI Unity ialah $ 18.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RYIU ialah 15.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19631943.10683136. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.91K.

RYI Unity (RYIU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RYI Unity kepada USD adalah $ +0.00018259.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RYI Unity kepada USD adalah $ +0.0082300799.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RYI Unity kepada USD adalah $ +0.0042648525.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RYI Unity kepada USD adalah $ -0.027821652733844156.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018259+17.61%
30 Hari$ +0.0082300799+674.86%
60 Hari$ +0.0042648525+349.72%
90 Hari$ -0.027821652733844156-95.80%

Apakah itu RYI Unity (RYIU)

RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience

RYI Unity (RYIU) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

RYI Unity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RYI Unity (RYIU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RYI Unity (RYIU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RYI Unity.

Semak RYI Unity ramalan harga sekarang!

RYIU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RYI Unity (RYIU)

Memahami tokenomik RYI Unity (RYIU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RYIU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RYI Unity (RYIU)

Berapakah nilai RYI Unity (RYIU) hari ini?
Harga langsung RYIU dalam USD ialah 0.00121952 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RYIU ke USD?
Harga semasa RYIU ke USD ialah $ 0.00121952. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RYI Unity?
Had pasaran untuk RYIU ialah $ 18.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RYIU?
Bekalan edaran RYIU ialah 15.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RYIU?
RYIU mencapai harga ATH sebanyak 0.283518 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RYIU?
RYIU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RYIU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RYIUialah -- USD.
Adakah RYIU akan naik lebih tinggi tahun ini?
RYIU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RYIUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.