RYI Unity (RYIU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00101681 $ 0.00101681 $ 0.00101681 24J Rendah $ 0.00130892 $ 0.00130892 $ 0.00130892 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00101681$ 0.00101681 $ 0.00101681 24J Tinggi $ 0.00130892$ 0.00130892 $ 0.00130892 Sepanjang Masa $ 0.283518$ 0.283518 $ 0.283518 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +17.61% Perubahan Harga (7D) +11.76% Perubahan Harga (7D) +11.76%

RYI Unity (RYIU) harga masa nyata ialah $0.00121952. Sepanjang 24 jam yang lalu, RYIU didagangkan antara $ 0.00101681 rendah dan $ 0.00130892 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RYIU sepanjang masa ialah $ 0.283518, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RYIU telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +17.61% dalam 24 jam dan +11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RYI Unity (RYIU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K Bekalan Peredaran 15.14M 15.14M 15.14M Jumlah Bekalan 19,631,943.10683136 19,631,943.10683136 19,631,943.10683136

Had Pasaran semasa RYI Unity ialah $ 18.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RYIU ialah 15.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19631943.10683136. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.91K.