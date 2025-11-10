Ryuji Harga Hari Ini

Harga langsung Ryuji (RYUJI) hari ini ialah $ 0.00000794, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RYUJI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000794 setiap RYUJI.

Ryuji kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,940.87, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RYUJI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RYUJI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00720573, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000074.

Dalam prestasi jangka pendek, RYUJI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ryuji (RYUJI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.94K$ 7.94K $ 7.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.94K$ 7.94K $ 7.94K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

