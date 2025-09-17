Apakah itu Saakuru (SKR)

Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.

Saakuru Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Saakuru (SKR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Saakuru (SKR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Saakuru.

Semak Saakuru ramalan harga sekarang!

SKR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Saakuru (SKR)

Memahami tokenomik Saakuru (SKR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SKR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Saakuru (SKR) Berapakah nilai Saakuru (SKR) hari ini? Harga langsung SKR dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SKR ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SKR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Saakuru? Had pasaran untuk SKR ialah $ 634.93K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SKR? Bekalan edaran SKR ialah 702.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SKR? SKR mencapai harga ATH sebanyak 0.076016 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SKR? SKR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SKR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SKRialah -- USD . Adakah SKR akan naik lebih tinggi tahun ini? SKR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SKRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Saakuru (SKR) Kemas Kini Industri Penting