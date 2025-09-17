SaaSGo (SAAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04104846 $ 0.04104846 $ 0.04104846 24J Rendah $ 0.04230395 $ 0.04230395 $ 0.04230395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04104846$ 0.04104846 $ 0.04104846 24J Tinggi $ 0.04230395$ 0.04230395 $ 0.04230395 Sepanjang Masa $ 0.09092$ 0.09092 $ 0.09092 Harga Terendah $ 0.02753613$ 0.02753613 $ 0.02753613 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.32% Perubahan Harga (7D) -7.39% Perubahan Harga (7D) -7.39%

SaaSGo (SAAS) harga masa nyata ialah $0.04116113. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAAS didagangkan antara $ 0.04104846 rendah dan $ 0.04230395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAAS sepanjang masa ialah $ 0.09092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02753613.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAAS telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan -7.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SaaSGo (SAAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.92M$ 32.92M $ 32.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.15M$ 41.15M $ 41.15M Bekalan Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SaaSGo ialah $ 32.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAAS ialah 800.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.15M.