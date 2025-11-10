SachiCoin Harga Hari Ini

Harga langsung SachiCoin (SACHI) hari ini ialah $ 0.00180268, dengan 30.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SACHI kepada USD penukaran adalah $ 0.00180268 setiap SACHI.

SachiCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,769,981, dengan bekalan edaran sebanyak 985.15M SACHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SACHI didagangkan antara $ 0.00178649 (rendah) dan $ 0.002672 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00602815, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014332.

Dalam prestasi jangka pendek, SACHI dipindahkan -10.73% dalam sejam terakhir dan -32.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SachiCoin (SACHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Bekalan Peredaran 985.15M 985.15M 985.15M Jumlah Bekalan 985,145,316.873532 985,145,316.873532 985,145,316.873532

Had Pasaran semasa SachiCoin ialah $ 1.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SACHI ialah 985.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 985145316.873532. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.77M.