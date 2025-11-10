Sacho Harga Hari Ini

Harga langsung Sacho ($SACHO) hari ini ialah $ 0.00000732, dengan 7.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $SACHO kepada USD penukaran adalah $ 0.00000732 setiap $SACHO.

Sacho kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,317.96, dengan bekalan edaran sebanyak 999.11M $SACHO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $SACHO didagangkan antara $ 0.0000073 (rendah) dan $ 0.0000084 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00009965, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000073.

Dalam prestasi jangka pendek, $SACHO dipindahkan -1.86% dalam sejam terakhir dan -42.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sacho ($SACHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Bekalan Peredaran 999.11M 999.11M 999.11M Jumlah Bekalan 999,106,622.672949 999,106,622.672949 999,106,622.672949

Had Pasaran semasa Sacho ialah $ 7.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SACHO ialah 999.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999106622.672949. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.32K.