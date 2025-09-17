SAD HAMSTER (HAMMY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00112621 $ 0.00112621 $ 0.00112621 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00112621$ 0.00112621 $ 0.00112621 Sepanjang Masa $ 0.077248$ 0.077248 $ 0.077248 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +8.20% Perubahan Harga (7D) +1.83% Perubahan Harga (7D) +1.83%

SAD HAMSTER (HAMMY) harga masa nyata ialah $0.00107303. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAMMY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00112621 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAMMY sepanjang masa ialah $ 0.077248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAMMY telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +8.20% dalam 24 jam dan +1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SAD HAMSTER (HAMMY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,882,722.116499 999,882,722.116499 999,882,722.116499

Had Pasaran semasa SAD HAMSTER ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAMMY ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999882722.116499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.