SADANT (SADANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00000888 24J Tinggi $ 0.00000926 Sepanjang Masa $ 0.00501591 Harga Terendah $ 0.00000698 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.32% Perubahan Harga (7D) +7.80%

SADANT (SADANT) harga masa nyata ialah $0.00000895. Sepanjang 24 jam yang lalu, SADANT didagangkan antara $ 0.00000888 rendah dan $ 0.00000926 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SADANT sepanjang masa ialah $ 0.00501591, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000698.

Dari segi prestasi jangka pendek, SADANT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.32% dalam 24 jam dan +7.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SADANT (SADANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.95K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.95K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,394.0

Had Pasaran semasa SADANT ialah $ 8.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SADANT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996394.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.95K.