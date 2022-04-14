Tokenomik SADANT (SADANT)
SADANT (SADANT) Maklumat
Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again!
Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero
Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!
SADANT (SADANT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SADANT (SADANT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SADANT (SADANT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SADANT (SADANT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SADANT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SADANT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SADANT, terokai SADANT harga langsung token!
SADANT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SADANT? Halaman ramalan harga SADANT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.