SadCat (SAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +1.17%

SadCat (SAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAD sepanjang masa ialah $ 0.01859897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +1.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SadCat (SAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.54K Kelantangan (24J) Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.89K Bekalan Peredaran 93.11M Jumlah Bekalan 99,251,668.102089

Had Pasaran semasa SadCat ialah $ 20.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAD ialah 93.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99251668.102089. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.89K.