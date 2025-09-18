SafCoin (SAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

SafCoin (SAF) harga masa nyata ialah $0.00169943. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAF sepanjang masa ialah $ 3.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SafCoin (SAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Bekalan Peredaran 9.80M 9.80M 9.80M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa SafCoin ialah $ 16.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAF ialah 9.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.99K.