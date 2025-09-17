Lagi Mengenai SQW

Safe Quantum Wallet Logo

Safe Quantum Wallet Harga (SQW)

Tidak tersenarai

1 SQW ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Safe Quantum Wallet (SQW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:26:52 (UTC+8)

Safe Quantum Wallet (SQW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121155
$ 0.00121155$ 0.00121155

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Safe Quantum Wallet (SQW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQW sepanjang masa ialah $ 0.00121155, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Safe Quantum Wallet (SQW) Maklumat Pasaran

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Safe Quantum Wallet ialah $ 7.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQW ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.88K.

Safe Quantum Wallet (SQW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Safe Quantum Wallet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Safe Quantum Wallet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Safe Quantum Wallet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Safe Quantum Wallet kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-16.64%
60 Hari$ 0-59.24%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Safe Quantum Wallet (SQW)

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

Safe Quantum Wallet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Safe Quantum Wallet (SQW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Safe Quantum Wallet (SQW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Safe Quantum Wallet.

Semak Safe Quantum Wallet ramalan harga sekarang!

SQW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Safe Quantum Wallet (SQW)

Memahami tokenomik Safe Quantum Wallet (SQW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SQW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Safe Quantum Wallet (SQW)

Berapakah nilai Safe Quantum Wallet (SQW) hari ini?
Harga langsung SQW dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SQW ke USD?
Harga semasa SQW ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Safe Quantum Wallet?
Had pasaran untuk SQW ialah $ 7.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SQW?
Bekalan edaran SQW ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SQW?
SQW mencapai harga ATH sebanyak 0.00121155 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SQW?
SQW melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SQW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SQWialah -- USD.
Adakah SQW akan naik lebih tinggi tahun ini?
SQW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SQWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:26:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.