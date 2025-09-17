Safe Scan (SN76) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.535891 $ 0.535891 $ 0.535891 24J Rendah $ 0.583078 $ 0.583078 $ 0.583078 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.535891$ 0.535891 $ 0.535891 24J Tinggi $ 0.583078$ 0.583078 $ 0.583078 Sepanjang Masa $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Harga Terendah $ 0.478055$ 0.478055 $ 0.478055 Perubahan Harga (1J) +0.88% Perubahan Harga (1D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +3.40% Perubahan Harga (7D) +3.40%

Safe Scan (SN76) harga masa nyata ialah $0.549151. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN76 didagangkan antara $ 0.535891 rendah dan $ 0.583078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN76 sepanjang masa ialah $ 1.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.478055.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN76 telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Safe Scan (SN76) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 2.29M 2.29M 2.29M Jumlah Bekalan 2,288,259.12048441 2,288,259.12048441 2,288,259.12048441

Had Pasaran semasa Safe Scan ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN76 ialah 2.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2288259.12048441. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.