Lagi Mengenai SAFEMARS

Maklumat Harga SAFEMARS

Laman Web Rasmi SAFEMARS

Tokenomik SAFEMARS

Ramalan Harga SAFEMARS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Safemars Logo

Safemars Harga (SAFEMARS)

Tidak tersenarai

1 SAFEMARS ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Safemars (SAFEMARS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:45:25 (UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+4.17%

+9.01%

+9.01%

Safemars (SAFEMARS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAFEMARS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAFEMARS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAFEMARS telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +4.17% dalam 24 jam dan +9.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Safemars (SAFEMARS) Maklumat Pasaran

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

--
----

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

383.34T
383.34T 383.34T

383,336,206,950,550.0
383,336,206,950,550.0 383,336,206,950,550.0

Had Pasaran semasa Safemars ialah $ 3.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAFEMARS ialah 383.34T, dengan jumlah bekalan sebanyak 383336206950550.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.85M.

Safemars (SAFEMARS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Safemars kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Safemars kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Safemars kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Safemars kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.17%
30 Hari$ 0+13.28%
60 Hari$ 0+30.46%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Safemars (SAFEMARS)

SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Safemars (SAFEMARS) Sumber

Laman Web Rasmi

Safemars Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Safemars (SAFEMARS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Safemars (SAFEMARS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Safemars.

Semak Safemars ramalan harga sekarang!

SAFEMARS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Safemars (SAFEMARS)

Memahami tokenomik Safemars (SAFEMARS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAFEMARS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Safemars (SAFEMARS)

Berapakah nilai Safemars (SAFEMARS) hari ini?
Harga langsung SAFEMARS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAFEMARS ke USD?
Harga semasa SAFEMARS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Safemars?
Had pasaran untuk SAFEMARS ialah $ 3.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAFEMARS?
Bekalan edaran SAFEMARS ialah 383.34T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAFEMARS?
SAFEMARS mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAFEMARS?
SAFEMARS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAFEMARS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAFEMARSialah -- USD.
Adakah SAFEMARS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAFEMARS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAFEMARSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:45:25 (UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.