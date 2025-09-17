SafeMoon Inu (SMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.45% Perubahan Harga (7D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +2.91%

SafeMoon Inu (SMI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +2.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SafeMoon Inu (SMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 798.70K$ 798.70K $ 798.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 798.70K$ 798.70K $ 798.70K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SafeMoon Inu ialah $ 798.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMI ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 798.70K.