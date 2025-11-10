Sage by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Sage by Virtuals (SAGE) hari ini ialah $ 0.00131911, dengan 4.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00131911 setiap SAGE.

Sage by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,325,852, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SAGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAGE didagangkan antara $ 0.00120533 (rendah) dan $ 0.00133859 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00686891, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SAGE dipindahkan -0.82% dalam sejam terakhir dan -13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sage by Virtuals (SAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sage by Virtuals ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.