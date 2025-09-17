Sage Market (SAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.115059$ 0.115059 $ 0.115059 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) +4.74% Perubahan Harga (7D) +4.74%

Sage Market (SAGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAGE sepanjang masa ialah $ 0.115059, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAGE telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +4.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sage Market (SAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Bekalan Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sage Market ialah $ 46.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAGE ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.15K.