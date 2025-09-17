Sage Universe (SAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.04726243 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -5.03% Perubahan Harga (7D) -7.40%

Sage Universe (SAGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAGE sepanjang masa ialah $ 0.04726243, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAGE telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -5.03% dalam 24 jam dan -7.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sage Universe (SAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 419.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 419.31K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sage Universe ialah $ 419.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 419.31K.