Sailana Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Sailana Inu (SAILANA) hari ini ialah --, dengan 4.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAILANA kepada USD penukaran adalah -- setiap SAILANA.

Sailana Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 118,800, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M SAILANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAILANA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00160813, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SAILANA dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan -6.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sailana Inu (SAILANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.80K$ 118.80K $ 118.80K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,982,048.161615 999,982,048.161615 999,982,048.161615

Had Pasaran semasa Sailana Inu ialah $ 118.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAILANA ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999982048.161615. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.80K.