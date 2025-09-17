Saito (SAITO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00352693 $ 0.00352693 $ 0.00352693 24J Rendah $ 0.00366963 $ 0.00366963 $ 0.00366963 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00352693$ 0.00352693 $ 0.00352693 24J Tinggi $ 0.00366963$ 0.00366963 $ 0.00366963 Sepanjang Masa $ 0.110352$ 0.110352 $ 0.110352 Harga Terendah $ 0.00147497$ 0.00147497 $ 0.00147497 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +2.39% Perubahan Harga (7D) -4.59% Perubahan Harga (7D) -4.59%

Saito (SAITO) harga masa nyata ialah $0.00366313. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAITO didagangkan antara $ 0.00352693 rendah dan $ 0.00366963 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAITO sepanjang masa ialah $ 0.110352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147497.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAITO telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.39% dalam 24 jam dan -4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Saito (SAITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Bekalan Peredaran 3.00B 3.00B 3.00B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Saito ialah $ 11.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAITO ialah 3.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.01M.