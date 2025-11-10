Sakai Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Sakai Vault (SAKAI) hari ini ialah $ 0.03060547, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAKAI kepada USD penukaran adalah $ 0.03060547 setiap SAKAI.

Sakai Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 109,596, dengan bekalan edaran sebanyak 3.59M SAKAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAKAI didagangkan antara $ 0.03003784 (rendah) dan $ 0.03142547 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 12.21, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02819608.

Dalam prestasi jangka pendek, SAKAI dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -2.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sakai Vault (SAKAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.60K$ 109.60K $ 109.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 243.98K$ 243.98K $ 243.98K Bekalan Peredaran 3.59M 3.59M 3.59M Jumlah Bekalan 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

