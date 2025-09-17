Apakah itu Sallar (ALL)

Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Sallar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sallar (ALL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sallar (ALL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sallar.

Semak Sallar ramalan harga sekarang!

ALL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Sallar (ALL)

Memahami tokenomik Sallar (ALL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sallar (ALL) Berapakah nilai Sallar (ALL) hari ini? Harga langsung ALL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ALL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa ALL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sallar? Had pasaran untuk ALL ialah $ 1.25M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ALL? Bekalan edaran ALL ialah 2.60B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALL? ALL mencapai harga ATH sebanyak 0.00501104 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALL? ALL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ALL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALLialah -- USD . Adakah ALL akan naik lebih tinggi tahun ini? ALL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Sallar (ALL) Kemas Kini Industri Penting