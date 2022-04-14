Tokenomik Sally A1C (A1C)
Sally A1C (A1C) Maklumat
Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!
Sally A1C (A1C) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sally A1C (A1C), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Sally A1C (A1C): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Sally A1C (A1C) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token A1C yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token A1C yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik A1C, terokai A1C harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.