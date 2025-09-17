SALT (SALT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01281011 24J Tinggi $ 0.01302205 Sepanjang Masa $ 17.22 Harga Terendah $ 0.00126801 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) -0.81% Perubahan Harga (7D) -14.86%

SALT (SALT) harga masa nyata ialah $0.01286216. Sepanjang 24 jam yang lalu, SALT didagangkan antara $ 0.01281011 rendah dan $ 0.01302205 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SALT sepanjang masa ialah $ 17.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00126801.

Dari segi prestasi jangka pendek, SALT telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.81% dalam 24 jam dan -14.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SALT (SALT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M Bekalan Peredaran 87.48M Jumlah Bekalan 120,000,000.0

Had Pasaran semasa SALT ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SALT ialah 87.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.