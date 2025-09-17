Salt Bae For The People (SBAE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00011255 24J Tinggi $ 0.00011482 Sepanjang Masa $ 0.00364842 Harga Terendah $ 0.00008541 Perubahan Harga (1J) +1.01% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +6.90%

Salt Bae For The People (SBAE) harga masa nyata ialah $0.00011479. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBAE didagangkan antara $ 0.00011255 rendah dan $ 0.00011482 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBAE sepanjang masa ialah $ 0.00364842, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008541.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBAE telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +6.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Salt Bae For The People (SBAE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.22K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.22K Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,991,095.99

Had Pasaran semasa Salt Bae For The People ialah $ 114.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBAE ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999991095.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.22K.