SALTMINECOIN (SALT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002006 $ 0.00002006 $ 0.00002006 24J Rendah $ 0.0000209 $ 0.0000209 $ 0.0000209 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002006$ 0.00002006 $ 0.00002006 24J Tinggi $ 0.0000209$ 0.0000209 $ 0.0000209 Sepanjang Masa $ 0.00011262$ 0.00011262 $ 0.00011262 Harga Terendah $ 0.00001103$ 0.00001103 $ 0.00001103 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +2.55%

SALTMINECOIN (SALT) harga masa nyata ialah $0.0000203. Sepanjang 24 jam yang lalu, SALT didagangkan antara $ 0.00002006 rendah dan $ 0.0000209 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SALT sepanjang masa ialah $ 0.00011262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001103.

Dari segi prestasi jangka pendek, SALT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +2.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SALTMINECOIN (SALT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SALTMINECOIN ialah $ 20.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SALT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.44K.