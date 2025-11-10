BursaDEX+
Harga Salute langsung hari ini ialah 0 USD.SLT modal pasaran ialah 5,282,249 USD. Jejaki masa nyata SLT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SLT

Maklumat Harga SLT

Apakah SLT

Kertas putih SLT

Laman Web Rasmi SLT

Tokenomik SLT

Ramalan Harga SLT

Salute Logo

Salute Harga (SLT)

Tidak tersenarai

1 SLT ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.80%1D
USD
Salute (SLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:55:23 (UTC+8)

Salute Harga Hari Ini

Harga langsung Salute (SLT) hari ini ialah --, dengan 0.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLT kepada USD penukaran adalah -- setiap SLT.

Salute kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,282,249, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B SLT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SLT dipindahkan -1.02% dalam sejam terakhir dan -30.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Salute (SLT) Maklumat Pasaran

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Salute ialah $ 5.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLT ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.28M.

Salute Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-0.87%

-30.93%

-30.93%

Salute (SLT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Salute kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Salute kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Salute kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Salute kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.87%
30 Hari$ 0-42.77%
60 Hari$ 0-51.79%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Salute

Salute (SLT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Salute (SLT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Salute berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Salute yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SLT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Salute Ramalan Harga.

Apakah itu Salute (SLT)

The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.

Salute (SLT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Salute

Berapakah nilai 1 Salute pada tahun 2030?
Jika Salute berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Salute berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:55:23 (UTC+8)

Salute (SLT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

