SAM (SAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00216817 24J Tinggi $ 0.0021684 Sepanjang Masa $ 0.00418815 Harga Terendah $ 0.00192652 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -1.96%

SAM (SAM) harga masa nyata ialah $0.0021684. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAM didagangkan antara $ 0.00216817 rendah dan $ 0.0021684 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAM sepanjang masa ialah $ 0.00418815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00192652.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SAM (SAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.37K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.37K Bekalan Peredaran 20.00M Jumlah Bekalan 20,000,000.0

Had Pasaran semasa SAM ialah $ 43.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAM ialah 20.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.37K.