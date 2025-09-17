Lagi Mengenai SAMI1

Sami Harga (SAMI1)

Sami (SAMI1) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00007347
$ 0.00007498
$ 0.00007347
$ 0.00007498
$ 0.00171361
$ 0.00002368
Sami (SAMI1) harga masa nyata ialah $0.00007391. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAMI1 didagangkan antara $ 0.00007347 rendah dan $ 0.00007498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAMI1 sepanjang masa ialah $ 0.00171361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002368.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAMI1 telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +6.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sami (SAMI1) Maklumat Pasaran

$ 73.88K
$ 73.88K
999.72M
999,721,052.610832
Had Pasaran semasa Sami ialah $ 73.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAMI1 ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999721052.610832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.88K.

Sami (SAMI1) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sami kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sami kepada USD adalah $ +0.0000099183.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sami kepada USD adalah $ +0.0000492775.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sami kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.11%
30 Hari$ +0.0000099183+13.42%
60 Hari$ +0.0000492775+66.67%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Sami (SAMI1)

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

Sami (SAMI1) Sumber

Sami Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sami (SAMI1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sami (SAMI1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sami.

Semak Sami ramalan harga sekarang!

SAMI1 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Sami (SAMI1)

Memahami tokenomik Sami (SAMI1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAMI1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sami (SAMI1)

Berapakah nilai Sami (SAMI1) hari ini?
Harga langsung SAMI1 dalam USD ialah 0.00007391 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAMI1 ke USD?
Harga semasa SAMI1 ke USD ialah $ 0.00007391. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sami?
Had pasaran untuk SAMI1 ialah $ 73.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAMI1?
Bekalan edaran SAMI1 ialah 999.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAMI1?
SAMI1 mencapai harga ATH sebanyak 0.00171361 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAMI1?
SAMI1 melihat harga ATL sebanyak 0.00002368 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAMI1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAMI1ialah -- USD.
Adakah SAMI1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAMI1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAMI1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.