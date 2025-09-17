Sami (SAMI1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007347 $ 0.00007347 $ 0.00007347 24J Rendah $ 0.00007498 $ 0.00007498 $ 0.00007498 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00007347$ 0.00007347 $ 0.00007347 24J Tinggi $ 0.00007498$ 0.00007498 $ 0.00007498 Sepanjang Masa $ 0.00171361$ 0.00171361 $ 0.00171361 Harga Terendah $ 0.00002368$ 0.00002368 $ 0.00002368 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) +6.87% Perubahan Harga (7D) +6.87%

Sami (SAMI1) harga masa nyata ialah $0.00007391. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAMI1 didagangkan antara $ 0.00007347 rendah dan $ 0.00007498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAMI1 sepanjang masa ialah $ 0.00171361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002368.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAMI1 telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +6.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sami (SAMI1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K Bekalan Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Jumlah Bekalan 999,721,052.610832 999,721,052.610832 999,721,052.610832

Had Pasaran semasa Sami ialah $ 73.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAMI1 ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999721052.610832. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.88K.