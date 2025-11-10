Samson the Goldendoodle Harga Hari Ini

Harga langsung Samson the Goldendoodle (SAMSON) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SAMSON kepada USD penukaran adalah -- setiap SAMSON.

Samson the Goldendoodle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,509.16, dengan bekalan edaran sebanyak 420.00T SAMSON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SAMSON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SAMSON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Bekalan Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Jumlah Bekalan 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Samson the Goldendoodle ialah $ 8.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAMSON ialah 420.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.51K.