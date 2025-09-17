Samsunspor Fan Token (SAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.257383 24J Tinggi $ 0.261666 Sepanjang Masa $ 19.44 Harga Terendah $ 0.235702 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) -0.95%

Samsunspor Fan Token (SAM) harga masa nyata ialah $0.260595. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAM didagangkan antara $ 0.257383 rendah dan $ 0.261666 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAM sepanjang masa ialah $ 19.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.235702.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAM telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Samsunspor Fan Token (SAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 530.67K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M Bekalan Peredaran 2.05M Jumlah Bekalan 5,500,000.0

Had Pasaran semasa Samsunspor Fan Token ialah $ 530.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAM ialah 2.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.