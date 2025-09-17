SamurAI (SAMURAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00380271$ 0.00380271 $ 0.00380271 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -1.76% Perubahan Harga (7D) -2.31% Perubahan Harga (7D) -2.31%

SamurAI (SAMURAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAMURAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAMURAI sepanjang masa ialah $ 0.00380271, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAMURAI telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -1.76% dalam 24 jam dan -2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SamurAI (SAMURAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 186.10K$ 186.10K $ 186.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.10K$ 186.10K $ 186.10K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,237.599247 999,993,237.599247 999,993,237.599247

Had Pasaran semasa SamurAI ialah $ 186.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAMURAI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993237.599247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.10K.