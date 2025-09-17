Samurai Starter (SAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00192112 $ 0.00192112 $ 0.00192112 24J Rendah $ 0.00201192 $ 0.00201192 $ 0.00201192 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00192112$ 0.00192112 $ 0.00192112 24J Tinggi $ 0.00201192$ 0.00201192 $ 0.00201192 Sepanjang Masa $ 0.053232$ 0.053232 $ 0.053232 Harga Terendah $ 0.00152788$ 0.00152788 $ 0.00152788 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +4.53% Perubahan Harga (7D) +4.53%

Samurai Starter (SAM) harga masa nyata ialah $0.00199629. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAM didagangkan antara $ 0.00192112 rendah dan $ 0.00201192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAM sepanjang masa ialah $ 0.053232, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00152788.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAM telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +4.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Samurai Starter (SAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 201.10K$ 201.10K $ 201.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 259.48K$ 259.48K $ 259.48K Bekalan Peredaran 100.75M 100.75M 100.75M Jumlah Bekalan 130,000,000.0 130,000,000.0 130,000,000.0

Had Pasaran semasa Samurai Starter ialah $ 201.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAM ialah 100.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 130000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 259.48K.