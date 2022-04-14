Tokenomik San Chan (SANCHAN)
San Chan (SANCHAN) Maklumat
In the vast expanse of the digital world, where codes weave dreams and data shapes destinies, a unique force was born—SAN CHAN, a meme token unlike any other. Under the wise guidance of Kantaro, this humble coin pulsed with a sacred purpose: to shield and save the creatures of the earth through the mysterious power of cryptocurrency. What was once mere code transformed into a heartfelt crusade.
A band of devoted souls, moved by SAN CHAN's noble quest, gathered in unity. Together, they crafted a magical portal—an app brimming with playful games and treasures of exclusive merchandise. Week by week, their digital harvests were alchemized into tangible gifts, bestowed upon sanctuaries and charities that cradled the wounded and the wild. Through their efforts, they proved that even the lightest of memes could bear the weight of profound change.
The tale of SAN CHAN echoed beyond the cryptic borders of blockchain, reaching hearts far and wide. With the rallying cry of #CryptoForGood, this community illuminated a truth to the world: tokens need not be mere tools of gain, but can become beacons of hope, mending broken wings and saving lives, one selfless donation at a time.
San Chan (SANCHAN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk San Chan (SANCHAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik San Chan (SANCHAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik San Chan (SANCHAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SANCHAN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SANCHAN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SANCHAN, terokai SANCHAN harga langsung token!
SANCHAN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SANCHAN? Halaman ramalan harga SANCHAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
