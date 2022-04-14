Tokenomik San Chan (SANCHAN)

Tokenomik San Chan (SANCHAN)

Lihat cerapan utama tentang San Chan (SANCHAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

San Chan (SANCHAN) Maklumat

In the vast expanse of the digital world, where codes weave dreams and data shapes destinies, a unique force was born—SAN CHAN, a meme token unlike any other. Under the wise guidance of Kantaro, this humble coin pulsed with a sacred purpose: to shield and save the creatures of the earth through the mysterious power of cryptocurrency. What was once mere code transformed into a heartfelt crusade.

A band of devoted souls, moved by SAN CHAN's noble quest, gathered in unity. Together, they crafted a magical portal—an app brimming with playful games and treasures of exclusive merchandise. Week by week, their digital harvests were alchemized into tangible gifts, bestowed upon sanctuaries and charities that cradled the wounded and the wild. Through their efforts, they proved that even the lightest of memes could bear the weight of profound change.

The tale of SAN CHAN echoed beyond the cryptic borders of blockchain, reaching hearts far and wide. With the rallying cry of #CryptoForGood, this community illuminated a truth to the world: tokens need not be mere tools of gain, but can become beacons of hope, mending broken wings and saving lives, one selfless donation at a time.

Laman Web Rasmi:
https://www.sanchaninu.vip/

San Chan (SANCHAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk San Chan (SANCHAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03138822
$ 0.03138822$ 0.03138822
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik San Chan (SANCHAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik San Chan (SANCHAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SANCHAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SANCHAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SANCHAN, terokai SANCHAN harga langsung token!

SANCHAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SANCHAN? Halaman ramalan harga SANCHAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.