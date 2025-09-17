Sanctum Infinity (INF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 315.07 $ 315.07 $ 315.07 24J Rendah $ 326.95 $ 326.95 $ 326.95 24J Tinggi 24J Rendah $ 315.07$ 315.07 $ 315.07 24J Tinggi $ 326.95$ 326.95 $ 326.95 Sepanjang Masa $ 363.89$ 363.89 $ 363.89 Harga Terendah $ 8.97$ 8.97 $ 8.97 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +1.23% Perubahan Harga (7D) +8.82% Perubahan Harga (7D) +8.82%

Sanctum Infinity (INF) harga masa nyata ialah $321.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, INF didagangkan antara $ 315.07 rendah dan $ 326.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INF sepanjang masa ialah $ 363.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.97.

Dari segi prestasi jangka pendek, INF telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +1.23% dalam 24 jam dan +8.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sanctum Infinity (INF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 69.94M$ 69.94M $ 69.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 214.22M$ 214.22M $ 214.22M Bekalan Peredaran 218.18K 218.18K 218.18K Jumlah Bekalan 668,264.0 668,264.0 668,264.0

Had Pasaran semasa Sanctum Infinity ialah $ 69.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INF ialah 218.18K, dengan jumlah bekalan sebanyak 668264.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 214.22M.