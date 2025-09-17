Sandclock (QUARTZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 25.83$ 25.83 $ 25.83 Harga Terendah $ 0.08016$ 0.08016 $ 0.08016 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -0.33%

Sandclock (QUARTZ) harga masa nyata ialah $0.080568. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUARTZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUARTZ sepanjang masa ialah $ 25.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08016.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUARTZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sandclock (QUARTZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 590.78K$ 590.78K $ 590.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Bekalan Peredaran 7.33M 7.33M 7.33M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sandclock ialah $ 590.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUARTZ ialah 7.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.06M.