Sandwich Cat (SACA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00180166$ 0.00180166 $ 0.00180166 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -3.62% Perubahan Harga (7D) +1.07% Perubahan Harga (7D) +1.07%

Sandwich Cat (SACA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SACA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SACA sepanjang masa ialah $ 0.00180166, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SACA telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -3.62% dalam 24 jam dan +1.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sandwich Cat (SACA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.97K$ 85.97K $ 85.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.97K$ 85.97K $ 85.97K Bekalan Peredaran 968.31M 968.31M 968.31M Jumlah Bekalan 968,307,223.482974 968,307,223.482974 968,307,223.482974

Had Pasaran semasa Sandwich Cat ialah $ 85.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SACA ialah 968.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 968307223.482974. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.97K.