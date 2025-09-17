Sanin (SANIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00001097$ 0.00001097 $ 0.00001097 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.95% Perubahan Harga (7D) +0.84% Perubahan Harga (7D) +0.84%

Sanin (SANIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANIN sepanjang masa ialah $ 0.00001097, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANIN telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.95% dalam 24 jam dan +0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sanin (SANIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.98K$ 68.98K $ 68.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.98K$ 68.98K $ 68.98K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Sanin ialah $ 68.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANIN ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.98K.