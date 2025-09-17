Sanji (SANJI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -3.07% Perubahan Harga (7D) +15.12%

Sanji (SANJI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANJI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANJI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANJI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -3.07% dalam 24 jam dan +15.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sanji (SANJI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.64K Bekalan Peredaran 936.48M Jumlah Bekalan 936,476,407.7544787

Had Pasaran semasa Sanji ialah $ 22.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANJI ialah 936.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 936476407.7544787. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.64K.