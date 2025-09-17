Lagi Mengenai SANTA

SANTA Logo

SANTA Harga (SANTA)

Tidak tersenarai

1 SANTA ke USD Harga Langsung:

$0.00018463
$0.00018463$0.00018463
-1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
SANTA (SANTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:27:47 (UTC+8)

SANTA (SANTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.006534
$ 0.006534$ 0.006534

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-1.78%

-8.23%

-8.23%

SANTA (SANTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTA sepanjang masa ialah $ 0.006534, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTA telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -1.78% dalam 24 jam dan -8.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SANTA (SANTA) Maklumat Pasaran

$ 184.27K
$ 184.27K$ 184.27K

--
----

$ 184.27K
$ 184.27K$ 184.27K

998.09M
998.09M 998.09M

998,087,155.567498
998,087,155.567498 998,087,155.567498

Had Pasaran semasa SANTA ialah $ 184.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTA ialah 998.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998087155.567498. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 184.27K.

SANTA (SANTA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SANTA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SANTA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SANTA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SANTA kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.78%
30 Hari$ 0+50.11%
60 Hari$ 0+115.82%
90 Hari$ 0--

Apakah itu SANTA (SANTA)

The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form.

SANTA (SANTA) Sumber

Laman Web Rasmi

SANTA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SANTA (SANTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SANTA (SANTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SANTA.

Semak SANTA ramalan harga sekarang!

SANTA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SANTA (SANTA)

Memahami tokenomik SANTA (SANTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SANTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SANTA (SANTA)

Berapakah nilai SANTA (SANTA) hari ini?
Harga langsung SANTA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SANTA ke USD?
Harga semasa SANTA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SANTA?
Had pasaran untuk SANTA ialah $ 184.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SANTA?
Bekalan edaran SANTA ialah 998.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SANTA?
SANTA mencapai harga ATH sebanyak 0.006534 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SANTA?
SANTA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SANTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SANTAialah -- USD.
Adakah SANTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SANTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SANTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:27:47 (UTC+8)

