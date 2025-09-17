SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00172941 $ 0.00172941 $ 0.00172941 24J Rendah $ 0.00353284 $ 0.00353284 $ 0.00353284 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00172941$ 0.00172941 $ 0.00172941 24J Tinggi $ 0.00353284$ 0.00353284 $ 0.00353284 Sepanjang Masa $ 0.00751454$ 0.00751454 $ 0.00751454 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +10.74% Perubahan Harga (1D) +101.09% Perubahan Harga (7D) +64.71% Perubahan Harga (7D) +64.71%

SANTA by Virtuals (SANTA) harga masa nyata ialah $0.00356333. Sepanjang 24 jam yang lalu, SANTA didagangkan antara $ 0.00172941 rendah dan $ 0.00353284 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SANTA sepanjang masa ialah $ 0.00751454, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SANTA telah berubah sebanyak +10.74% sejak sejam yang lalu, +101.09% dalam 24 jam dan +64.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SANTA by Virtuals (SANTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SANTA by Virtuals ialah $ 3.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SANTA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.53M.